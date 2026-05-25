17:08, 25 мая 2026

В России оправдали обвиненного в двойной расправе мужчину

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ингушетии оправдали обвиняемого в двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Он обвинялся по статье 105 («Убийство») УК РФ.

До этого сообщалось, что вечером 30 апреля 2022 года 30-летний Адам Балаев находился на улице Речная, где в ходе ссоры с целью расправы над двумя пострадавшими произвел не менее 11 выстрелов из автомата Калашникова. Ранения, полученные потерпевшими, оказались несовместимы с жизнью.

15 апреля этого года коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор, и подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда.

25 мая Верховный суд республики оправдал Балаева по обвинению в совершении преступления ввиду его непричастности. За оправданным признано право на реабилитацию.

