Экономика
17:53, 25 мая 2026

Российские вузы сократят число мест для экономистов

Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Минобрнауки сообщили, что анонсированное на предстоящий учебный год сокращение числа платных мест в российских вузах коснется 40 направлений подготовки, причем одним из самых значительных станет снижение квоты для желающих получить высшее образование по связанным с экономикой специальностям. Об этом пишет «Парламентская газета».

В материале говорится, что речь идет в основном о направлениях, которые «не очень востребованы на рынке труда». Отмечается, что для юристов число платных мест решено урезать на 17,9 процента, для управленцев — на 17,1 процента, а для экономистов — на 15,6 процента. Общую цифру снижения в 47 тысяч мест назвали в ведомстве ранее.

«Чаще всего корректировка платных мест происходила в тех университетах, где средний балл ЕГЭ был сильно ниже 50», — цитирует издание исполняющего обязанности директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Даниила Грамотина, отметившего, что работа ведется в соответствии с поручением главы государства.

Также при принятии решений о сокращениях обращали внимание на профильность университета, наличие в регионе вузов, ведущих подготовку по идентичным направлениям, комплектность академических групп, численность иностранных граждан. Сокращение коснулось преимущественно очно-заочной и заочной форм обучения, говорится в статье.

