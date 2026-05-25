18:35, 25 мая 2026Авто

Назван новый лидер премиального сегмента российского авторынка

Voyah возглавил рынок дорогих автомобилей в России, оставив позади BMW и Exeed
Марина Аверкина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Назван новый лидер премиального сегмента российского авторынка. В апреле 2026 года россияне приобрели 1741 автомобиль марки Voyah. Этого было достаточно, чтобы китайский производитель впервые оказался на первой строчке рейтинга реализации в категории дорогих машин, пишет «Автостат».

Вторую позицию занял бренд BMW с результатом 1503 проданных автомобилей, которые на российский рынок поступают по схеме параллельного импорта. На третьем месте оказался Exeed, который лидировал по итогам первого квартала. В апреле его продажи составили 1428 единиц. В пятерку лучших в премиальном сегменте также вошли Tank и Hongqi, машины которых были приобретены в количестве 1411 и 1049 автомобилей соответственно.

Отдельного упоминания заслуживает Mercedes-Benz. Несмотря на отсутствие официального представительства, производитель смог преодолеть планку в одну тысячу реализованных машин (1006).

Совокупный объем продаж новых автомобилей премиум-класса в апреле достиг 11600 единиц, что на 13 процентов превышает прошлогодний показатель. По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, в настоящее время на долю автомобилей премиум-класса приходится десятая часть авторынка России.

Ранее стали известны автомобильные предпочтения покупателей машин в Китае. В первом квартале 2026 года китайские покупатели отдавали предпочтение иностранным брендам. Лидером стал Volkswagen с показателем 353,9 тысячи проданных машин. Следом идут Toyota и Geely.

