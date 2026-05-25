На Западе заявили об обиде Рютте на страны НАТО из-за идеи по Украине

Миллер: Рютте обиделся на страны Запада после отказа от его идеи по Украине

Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что генсек НАТО Марк Рютте столкнулся с неожиданной реакцией Европы на идею тратить 0,25 процента ВВП стран блока на поддержку Украины. Об этом он написал в соцсети X.

Как сказано в публикации, проблема в том, что некоторые страны НАТО заметили одну деталь: политикам ЕС больше не получится продать своим гражданам идею о помощи Украине как «инвестицию в победу».

«Рютте обижен, поскольку решил, что раз западные политики годами соревновались в заявлениях о поддержке Киева, то их общества будут готовы платить бесконечно», — указал Миллер.

Ранее Рютте высказывался, что проблема Ормузского пролива актуальна для всех стран — членов НАТО, но не для самого альянса.