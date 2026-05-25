20:01, 25 мая 2026

Путин изменил порядок проверки пьяных водителей

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: AntonSAN / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка проверки пьяных водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Раньше инспекторы при выявлении водителя в нетрезвом виде должны были составлять от трех до пяти документов, при этом протокол об изъятии транспортного средства в каждом случае являлся обязательным.

Закон упрощает эту процедуру, разрешая ставить отметку о задержании автомобиля в любых других документах.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) России выступило против снижения нештрафуемого порога скорости. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался об изменении порога и заявил, что большинство депутатов нижней палаты парламента выступают против снижения.

