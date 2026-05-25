Путин изменил порядок проверки пьяных водителей

Путин подписал закон об упрощении порядка проверки пьяных водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка проверки пьяных водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Раньше инспекторы при выявлении водителя в нетрезвом виде должны были составлять от трех до пяти документов, при этом протокол об изъятии транспортного средства в каждом случае являлся обязательным.

Закон упрощает эту процедуру, разрешая ставить отметку о задержании автомобиля в любых других документах.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) России выступило против снижения нештрафуемого порога скорости. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался об изменении порога и заявил, что большинство депутатов нижней палаты парламента выступают против снижения.