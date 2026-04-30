18:36, 30 апреля 2026Авто

МВД сделало заявление об изменении нештрафуемого порога скорости

МВД России выступило против снижения нештрафуемого порога скорости
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) России выступило против снижения нештрафуемого порога скорости. Об этом заявила представитель министерства Ирина Волк, пишет РИА Новости.

«Хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения», — пояснила она.

Волк также отметила, что официальная позиция ведомства по этому вопросу не менялась. Представитель МВД также добавила, что министерство по-прежнему акцентирует внимание на вопросе оптимизации законодательства в области дорожного движения.

Ранее гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что организация выступает за снижение нештрафуемого порога скорости. По его словам, технические характеристики современных комплексов фотовидеофиксации позволяют уменьшить лимит превышения скорости с нынешних 20 до 2–3 километров в час.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался об изменении порога и заявил, что большинство депутатов выступают против снижения.

