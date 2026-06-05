Генерал назвал место запуска беспилотников ВСУ по Крыму

Генерал Попов: Налет на Крым мог осуществиться только с территории Украины

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru назвал место запуска беспилотников ВСУ по Крыму. По его словам, налет на полуостров мог осуществиться только с территории Украины.

Эксперт отметил, что регион находится близко к линии боевого соприкосновения, поэтому украинским военным нет необходимости использовать дальнюю авиацию или сложную логистику.

«Это Одесская, Николаевская, Херсонская области. Дальше им лететь уже не надо. И с моря еще могут запускать, с кораблей. Так же, как морские беспилотники, дроны могут запускать с рыболовецкой шхуны в международных водах», — уточнил Попов.

Он также обратил внимание на то, что в организации украинских ударов принимают участие западные специалисты.

4 июня сообщалось, что Украина ударила по электричке, которая ехала по маршруту Азовский — Керчь. Пострадали четыре человека, одного спасти не удалось. Днем ранее, 3 июня, ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети.

