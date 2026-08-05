Журналисты раскрыли секрет колец Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Page Six: Кольца модели Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера оказались обручальными

Журналисты издания Page Six раскрыли секрет украшений актера Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид, которых заподозрили в заключении брака. Материал появился на сайте издания.

Отмечается, что кольца, с которыми знаменитости были замечены в Париже во время прогулки, оказались обручальными. Так, влюбленные приобрели изделия французского ювелирного дома Boucheron.

31-летняя манекенщица продемонстрировала модель Quatre Radiant Edition из желтого золота с узором «грогрен» с бриллиантами. Стоимость изделия на официальном сайте марки составляет 6450 долларов (примерно 522 тысячи рублей).

В свою очередь, 51-летний артист надел кольцо Godron из розового золота с характерным двойным ободком за 2120 долларов (примерно 172 тысячи рублей).

В то же время представители Купера и Хадид никак не прокомментировали слухи об их официальной свадьбе.

В мае фотограф запечатлел интимный момент Брэдли Купера и Джиджи Хадид на публике.

