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16:48, 5 августа 2026Наука и техника

SpaceX запланировала выводить на орбиту до 10 миллионов тонн грузов в год

Маск: SpaceX с помощью Starship будет доставлять до 10 миллионов тонн грузов в год
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX с помощью многоразовой транспортной системы Starship будет доставлять на околоземную орбиту до 10 миллионов тонн грузов в год, заявил американский бизнесмен Илон Маск. Его слова приводит ТАСС.

По словам предпринимателя, в настоящее время SpaceX ежегодно выводит в космос около 2,5 тонны грузов. «Мы рассчитываем, что Starship позволит нам доставлять более миллиона тонн на орбиту в год, в конечном итоге — 10 миллионов в год», — сказал Маск.

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В июле сайт Space.com со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщил, что SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту около 100000 спутников Starlink третьего поколения.

В том же месяце портал заметил, что американская компания многоразовую первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 запустила рекордный 36-й раз.

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