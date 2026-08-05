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17:35, 5 августа 2026Культура

Волочкова пожалела о прерванной династии из-за «глупости» дочери

Волочкова заявила, что ее династия прервалась из-за решения дочери взять фамилию мужа
Ольга Коровина

Фото: Михаил Богачев / РИА Новости

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова назвала глупостью решение дочери Ариадны сменить фамилию после замужества. Ее комментарий приводит Пятый канал.

Балерина заявила, что с гордостью носит фамилию отца — спортсмена Юрия Волочкова. В то же время ее единственная дочь Ариадна в 2025 году вышла замуж и взяла фамилию супруга. По мнению Анастасии, девушка совершила «полнейшую глупость».

«Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась», — пожаловалась артистка.

Ранее Волочкова сообщила о примирении с Ариадной после длительного конфликта. По словам балерины, встреча прошла в доброжелательной атмосфере, мать и дочь попросили друг у друга прощения.

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