Волочкова сообщила о примирении с дочерью после длительного конфликта

Анастасия Волочкова заявила, что возобновила общение с дочерью Ариадной

Балерина Анастасия Волочкова возобновила общение с дочерью Ариадной. О первой за долгое время встрече она рассказала Общественной службе новостей.

По словам танцовщицы, она приехала в Санкт-Петербург, чтобы навестить отца. Туда же прибыла Ариадна вместе с супругом Никитой.

«Да, мы наконец-то увиделись и поговорили, зарыли топор войны. Но я никакой войны и не начинала. Просто у нас было определенное недопонимание», — пояснила Волочкова.

Балерина уточнила, что никто из родных не интересовался ее самочувствием после операции. Это сильно ее обидело. Тем не менее встреча прошла в доброжелательной атмосфере, а Волочкова и дочь попросили друг у друга прощения.

В 2025 году Волочкова заявила, что дочь Ариадна и мать Тамара больше с ней не общаются. По словам танцовщицы, родственницы заблокировали ее номер. Сама Волочкова обвинила членов семьи в алчности.