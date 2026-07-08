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02:53, 8 июля 2026Мир

Новые удары США по Ирану назвали масштабнее предыдущих

NBC: Новые удары США по Ирану назвали масштабнее предыдущих
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В США назвали новые ответные американские удары по Ирану в ночь на среду, 8 июля, более масштабными, чем предыдущие. Об этом заявил телеканал NBC.

Чиновник из США, чье имя не приводится, уточнил, что Вашингтон наносит удары с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.

«Американский чиновник описал военные удары США по Ирану как более масштабные, чем предыдущие ответные удары США по Исламской Республике», — отмечается в публикации.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану. При этом в понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.

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