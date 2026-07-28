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07:02, 28 июля 2026Ценности

В сети восхитились фигурой популярного 50-летнего телеведущего

Телеведущий Ант Макпартлин топлес попал в объектив папарацци на пляже в Португалии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sean Reynolds / Wikimedia

Популярный британский телеведущий Ант Макпартлин попал в объектив папарацци во время отдыха в Португалии и восхитил поклонников. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

50-летнего актера, который проводит отпуск вместе с супругой Анной-Марией Корбетт, сфотографировали во время купания в океане на одном из местных пляжей. На размещенных кадрах мужчина запечатлен топлес в полосатых шортах и солнцезащитных очках.

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Читатели издания оценили фигуру Макпартлина в многочисленных комментариях под опубликованными кадрами. «Он выглядит потрясающе для своего возраста», «Отличное тело для 50 лет», «Какая фигура!» — высказывались фанаты.

Ранее в июле неузнаваемая внешность 63-летнего Джонни Деппа на фестивале удивила пользователей сети.

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