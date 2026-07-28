Украина вышла на первый план для Трампа

NYT: Урегулирование конфликта на Украине выходит на первый план для Трампа

Урегулирование конфликта на Украине выходит на первый план для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил старший директор европейской консалтинговой компании Rasmussen Global Харри Неделку, сообщает The New York Times (NYT).

«Отношения с Ираном по-прежнему очень хрупкие, [поэтому] Украина выходит на первый план», — сказал он.

По его словам, самое важное для Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского — это то, что они могут подкрепить дипломатические усилия друг друга и использовать это сотрудничество в своих интересах.

Эксперт отметил, что Трамп может использовать президента Украины в своих интересах, поскольку Зеленский может помочь ему укрепить авторитет его администрации в то время, когда внутри страны дела у американского лидера идут «не очень хорошо».

Ранее стало известно, что темой встречи Трампа и Зеленского 28 июля станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом. В Белом доме заявили, что пришло время завершить этот конфликт.