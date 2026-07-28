СК изучит обстоятельства гибели президента и тренера российского баскетбольного клуба

СК проверит гибель президента и тренера ПБК «Динамо-Владивосток» Сандлера

В Приморье организована доследственная проверка по факту гибели президента и главного тренера российского баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным следствия, 28 июля в акватории возле дома на улице Набережная во Владивостоке Сандлер не справился с управлением и наехал на каменную насыпь.

«От удара гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - отметили в региональном управление СК.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин трагедии.

О гибели Сандлера сообщалось ранее 28 июля. В ПБК Динамо случившееся назвали невосполнимой утратой для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола.