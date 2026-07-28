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09:44, 28 июля 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Дубай Милохин начал принимать заказы на корпоративы

Милохин начал принимать заказы на выступления на корпоративах за 3,9 миллиона рублей
Маргарита Щигарева
СюжетКурс доллара:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин, уехавший из России в Дубай, начал принимать заказы на выступления на корпоративах. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, Милохин предлагает выступления на частных мероприятиях в качестве певца, танцора и ведущего. За это блогер просит гонорар в размере 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей по текущему курсу) в криптовалюте. Уточняется, что он готов выступить в любой стране, кроме России.

В райдере блогера указано трехдневное проживание в стандартном номере отеля и перелет любым классом. Также отмечается, что Милохин берет с собой на выступления свою девушку — украинскую блогершу Дарину Зеленскую.

Ранее блогер раскрыл, сколько денег он и его возлюбленная тратят на еду. По словам Милохина, на питание у них уходит около 10 тысяч долларов (780 тысяч рублей по текущему курсу) в месяц.

Перед этим инфлюэнсер заверил, что не работал курьером за рубежом, о чем он ранее сам заявлял подписчикам. Милохин также рассказал, что по-прежнему зарабатывает на жизнь благодаря блогерской карьере.

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