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11:13, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Живущий в Дубае блогер Милохин раскрыл траты на еду

Блогер Милохин, живущий в Дубае, рассказал, что тратит на еду 10 тысяч долларов в месяц
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Популярный российский блогер Даня Милохин, живущий в Дубае, рассказал, сколько денег он и его возлюбленная Дарина тратят в месяц на еду. Его слова прозвучали в эфире стрима, запись которого доступна на платформе Twitch.

Один из зрителей трансляции спросил у блогера, дорого ли обходится ему жизнь в Дубае. «Я не знаю. Дарина, кстати, недавно считала, сколько мы тратим на еду. (...) 10 тысяч долларов (примерно 781,2 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») выходит на еду на двоих [в месяц]», — раскрыл Милохин.

Его возлюбленная уточнила, что они питаются в кафе и ресторанах. «Какое-то время мы, кстати, готовили, я готовил. Какое-то время. Но потом мы поняли, что мы слишком богаты и не можем позволить себе каждый день заниматься такой ерундой, как готовка», — добавил блогер.

Ранее Милохин ответил на сообщения о том, что он работал курьером за рубежом. Он заявил, что по-прежнему зарабатывает благодаря блогерской карьере.

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