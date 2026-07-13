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10:01, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Дубай Милохин высказался о работе курьером и безденежье

Уехавший в Дубай блогер Даня Милохин дал понять, что не работал курьером
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Уехавший в Дубай популярный российский блогер Даня Милохин дал понять, что в действительности, будучи за рубежом, не работал курьером, о чем он ранее заявлял подписчикам. На эту тему он высказался в ходе трансляции на Twitch.

Зритель спросил Милохина, почему на российских медиапорталах пишут, что из-за безденежья блогеру приходится работать в Дубае курьером. «Потому что я так и хотел. Так работает информационное поле. Я управляю тем, что про меня говорят», — объяснил блогер.

Комментируя другой вопрос, инфлюэнсер раскрыл, что по-прежнему зарабатывает на жизнь благодаря блогерской карьере. По словам Милохина, он сотрудничает с разными брендами.

О работе курьером блогер заявил в ноябре 2025 года. «Я работаю здесь в доставке. Доставляю еду», — сказал Милохин и отметил, что может посоветовать зрителям хорошие рестораны в Дубае. Позднее он также поделился фотографиями в форме курьера. Ряд подписчиков блогера тогда предположили, что его слова о подработке в доставке еды являются шуткой.

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