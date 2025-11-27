Живущий в Дубае блогер Милохин заявил о работе доставщиком еды

Блогер Даня Милохин заявил, что работает в Дубае доставщиком еды и таксистом

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин, живущий в Дубае, заявил, что работает в такси и в службе доставки еды. На его слова, прозвучавшие в трансляции на Twitch, обратил внимание Telegram-канал «Алена, блин!».

«Я работаю здесь в доставке. Доставляю еду», — сказал блогер. Он добавил, что может посоветовать зрителям хорошие рестораны в Дубае.

Позднее во время трансляции Милохин, отвечая на вопрос зрителя, добавил, что также работает в такси. Он назвал это «реально прибыльной темой».

При этом блогер не уточнил, были ли слова о работе в такси и службе доставки шуткой. Кроме того, он заявил, что ему поступают предложения по сотрудничеству — в частности, по его словам, некий обеспеченный заказчик хотел, чтобы Милохин поучаствовал в боксерском поединке на его дне рождения.

Ранее стало известно, что брат Милохина Илья перестал работать сексологом и начал продавать свои откровенные фотографии. Уточнялось, что он предлагает доступ к такому контенту за две тысячи рублей.

Милохин покинул Россию в сентябре 2023 года. Это произошло на фоне слухов о его призыве на срочную службу.