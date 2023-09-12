Даня Милохин уехал из России на фоне слухов о призыве в армию

Mash: блогер Даня Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне слухов о его призыве

Блогер Даня Милохин покинул Россию на фоне слухов о призыве в армию. О его отъезде сообщает Mash в Тelegram.

«Даня Милохин экстренно сбежал в Дубай после нашей публикации о планах призвать его в армию», — говорится в сообщении. По данным издания, Милохин прошел паспортный контроль во Внуково в 23:18 в минувший понедельник, 11 сентября, и улетел в ОАЭ.

11 сентября Mash сообщил, что блогера собираются призвать на срочную службу в Вооруженные силы России. Издание уточнило, что Милохин состоит на воинском учете с 2018 года в Краснодарском крае.

Позднее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посоветовала руководству Минобороны призвать блогера в армию. Так, Мизулина заявила, что служба поспособствует его «патриотическому воспитанию».

О возвращении Милохина в Москву стало известно 8 сентября. Блогер опубликовал снимки, сделанные в центре столицы.

Блогер покинул Россию осенью 2022 году. Свой отъезд в США Милохин объяснил тем, что хотел встретиться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. После этого он переехал в Дубай.