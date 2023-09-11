Мизулина посоветовала Минобороны призвать Милохина в армию

Глава ЛБИ Мизулина посоветовала Минобороны призвать блогера Милохина в армию

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала руководство Минобороны призвать блогера Даню Милохина в армию. Соответствующий пост она написала в Telegram.

Она напомнила, что ранее блогер делал русофобские заявления, находясь за границей. По мнению Мизулиной, служба поспособствует «патриотическому воспитанию» блогера, который «сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине». Глава ЛБИ отметила, что у Милохина нет оснований для отсрочки от военной службы.

Ранее с похожим призывом выступил телеведущий Владимир Соловьев.

О том, что Милохин вернулся в Россию, стало известно 8 сентября. В соцсетях блогер разместил несколько снимков, сделанных в Москве.

Милохин улетел из России в США осенью 2022 года. Свой отъезд он объяснил желанием увидеться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Позднее блогер переехал в Дубай.