Пассажирам теплохода в Москве выставили двузначный счет за ужин и взяли оплату переводом

Пассажирам теплохода в Москве выставили счет за два блюда в размере 16,4 тысячи рублей

Пассажирам теплохода «Роза ветров» в Москве выставили двузначный счет за ужин и взяли оплату переводом на личную карту. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Туристка Александра рассказала изданию, что они с молодым человеком купили билеты на прогулку по Москве-реке за 1,4 тысячи рублей с человека. На борту пару настойчиво проводили в ресторан и посоветовали взять сибаса и креветки на гриле.

После ужина россияне получили счет за два блюда в размере 16,4 тысячи рублей. Оказалось, что стоимость считалась за каждые 100 граммов морепродуктов. Однако, по словам туристов, в меню информация об этом отсутствовала. Более того, в счет добавили сервисный сбор в размере 10 процентов.

Оплатить ужин картой гостям не дали из-за якобы неработающего терминала. 11 тысяч рублей Александра перевела официанту, а остальное пара отдала наличными. Чек им не выдали. В итоге речная прогулка вместе с билетами и фотографией за 1,3 тысячи рублей обошлась россиянам в 21 тысячу.

Ранее сообщалось, что шашлык на теплоходе «Вещий Олег» в Москве стоил пассажирам месячной зарплаты. В конце поездки они получили счет почти на 30 тысяч рублей.

