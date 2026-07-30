Начались поиски выброшенного в мусорку новорожденного ребенка в российском городе

На Камчатке женщина тайно родила и выбросила ребенка в мусорку

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая выбросила новорожденную дочь в мусорный бак. Об этом пишет РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

28 июля была госпитализирована женщина, которая рассказала, что 22 июля родила девочку дома, положила ее в мусорный пакет и выбросила в контейнер около дома на улице Бохняка в Петропавловске-Камчатском.

Содержимое контейнера было вывезено мусоровозом. Поиски ребенка продолжаются. Следователи совместно с полицией осматривают территорию мусорного полигона, допрашивают работников предприятия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Женщина находится в реанимации. Сначала она не признавалась врачам, что недавно родила.

Ранее в Нововоронеже в одной из квартир нашли новорожденного мальчика и его 30-летнюю мать бездыханными.

