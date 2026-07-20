В российском городе нашли тела новорожденного мальчика и его матери

В Нововоронеже нашли тела новорожденного мальчика и его 30-летней матери

В Нововоронеже в одной из квартир нашли тела новорожденного мальчика и его 30-летней матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Воронежской области.

По данным следствия, тела младенца с признаками насильственной смерти и его матери без признаков жизни были обнаружены 15 июля. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, при которых женщина лишилась жизни. Правоохранители провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Ранее сообщалось, что в Челябинске к полутора годам ограничения свободы приговорили местную жительницу, признанную виновной в смерти по неосторожности пятилетней дочери.