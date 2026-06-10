Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 10 июня 2026Силовые структуры

Россиянка месяц фотографировалась с трупом дочери

В Челябинске россиянка месяц жила с телом утонувшей в ванной дочери
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Челябинске к полутора годам ограничения свободы приговорили местную жительницу, признанную виновной в смерти по неосторожности пятилетней дочери. Об этом со ссылкой на Калининский районный суд в Дзен-канале сообщает издание «МК».

По данным следствия, ребенок ушел из жизни из-за неосторожности матери, утонув в ванной. Женщина, опасаясь, что ее привлекут к ответственности, полтора месяца скрывала случившееся. Она спрятала тело в целлофановый пакет, который хранила в диване, и регулярно фотографировалась с трупом для социальных сетей, не желая вызывать подозрений. При этом она вела совершенно обычный образ жизни.

Лишь 3 ноября 2025 года полицейские обнаружили тело ребенка в квартире.

Ранее юноша из США попал за решетку после того, как расправился с родителями и десять дней прожил с их трупами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве хотели подорвать автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Задержаны двое подростков

    Посольство России высмеяло планы ЕС ввести санкции против российской рыбы

    Решение ФРГ передать Украине десятки тысяч боеприпасов вызвало возмущение на Западе

    Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    Российский актер захотел избавиться от недвижимости из-за проблем с деньгами

    Назван фаворит матча открытия ЧМ-2026

    В России сравнили объединение Молдавии и Румынии с людоедом и театром

    На Украине рассказали об испытаниях «альтернативы Patriot»

    Стилист Гоша Карцев описал образ Виктории Бони в Каннах фразой «чуть пошлостью отдает»

    Под Москвой подросток заставил школьника встать перед ним на колени и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok