Россиянка месяц фотографировалась с трупом дочери

В Челябинске россиянка месяц жила с телом утонувшей в ванной дочери

В Челябинске к полутора годам ограничения свободы приговорили местную жительницу, признанную виновной в смерти по неосторожности пятилетней дочери. Об этом со ссылкой на Калининский районный суд в Дзен-канале сообщает издание «МК».

По данным следствия, ребенок ушел из жизни из-за неосторожности матери, утонув в ванной. Женщина, опасаясь, что ее привлекут к ответственности, полтора месяца скрывала случившееся. Она спрятала тело в целлофановый пакет, который хранила в диване, и регулярно фотографировалась с трупом для социальных сетей, не желая вызывать подозрений. При этом она вела совершенно обычный образ жизни.

Лишь 3 ноября 2025 года полицейские обнаружили тело ребенка в квартире.

Ранее юноша из США попал за решетку после того, как расправился с родителями и десять дней прожил с их трупами.