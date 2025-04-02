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09:08, 2 апреля 2025Из жизни

Юноша расправился с родителями и десять дней жил в том же доме

В США юноша убил мать и отчима и десять дней прожил с их трупами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Юноша из США попал за решетку после того, как расправился с родителями и десять дней прожил с их трупами. Об этом пишет The Mirror.

17-летний Никита Касап жил в городе Уокешо, штат Висконсин, вместе с матерью и отчимом — Татьяной Касап и Дональдом Мейером. 28 февраля полиция отправилась в дом семьи с проверкой после того, как они получили звонок из школы Касапа. Администрация попросила правоохранителей разузнать, в чем дело, поскольку юноша не появлялся на занятиях две недели, а его родители не отвечали на звонки. Прибыв на место, полицейские сразу ощутили запах разложения.

Они обнаружили мать юноши под одеялом, ее лицо было «потемневшим от разложения». Судмедэксперты установили, что 35-летняя женщина получила пять огнестрельных ранений — в шею, торс, живот и запястье. Отчим с пулевым отверстием в затылке лежал в кабинете, также накрытый одеялом и подушками. Дальнейшее расследование показало, что его собака и автомобиль пропали.

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Главным подозреваемым сразу же стал юноша. Его выследили по данным сотового оператора, трансакциям с кредитных карт его родителей, которые он использовал, и съемкам камер видеонаблюдения. После ареста у него изъяли мобильный телефон и обнаружили, что он переписывался с неким русскоязычным мужчиной и планировал сбежать на Украину.

Полицейские считают, что юноша прожил в доме с трупами родителей около десяти дней — с 12 по 23 февраля. Чтобы скрыть преступление, он отвечал на сообщения, приходящие на телефон отчима, от его лица. Ему грозит большой тюремный срок.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании четыре года хранила дома останки родителей. Выяснилось, что страдающая лудоманией женщина расправилась с ними.

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