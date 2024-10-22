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08:17, 22 октября 2024Из жизни

Женщина расправилась с родителями и прятала останки дома четыре года

Жительница Британии отравила отца, заколола мать и четыре года жила с их телами

Фото: Essex Police / Handout

Женщина из Британии четыре года хранила дома останки родителей. Об этом пишет The Guardian.

36-летняя жительница графства Эссекс Вирджиния Маккалах на протяжении длительного времени испытывала финансовые проблемы из-за отсутствия работы и зависимости от онлайн-казино. Она несколько лет тратила деньги родителей, опустошая их кредитные карты. Когда они стали задавать вопросы о возникших долгах, Маккалох сослалась на мошенников. Однако со временем женщина поняла, что лгать и дальше не получится. В июне 2019 года она отравила 70-летнего отца, подмешав ему смертельную дозу рецептурных препаратов в напиток, а на следующий день расправилась с 71-летней матерью: оглушила ее молотком, а затем заколола ножом.

После содеянного Маккалох положила мать в спальный мешок, который прятала в гардеробной на втором этаже дома. Для отца она соорудила подобие мавзолея в спальне, использовав для этого строительные гипсовые блоки, одеяла и картины в рамах. Женщина жила с их телами на протяжении четырех лет. Соседям и знакомым она поочередно рассказывала, что родители больны, уехали в отпуск или навещают родственников. При этом Маккалох жила на их пенсию.

Правду удалось выяснить благодаря семейному врачу. После того как супруги Маккалох пропустили несколько медосмотров, он забил тревогу и сообщил об их возможном исчезновении полиции. Как только полицейские зашли в дом, британка во всем созналась, показала тела и нож, спрятанный под лестницей. «Я знала, что это в конечном итоге произойдет. Это правильно, я заслужила наказание. Не унывайте, вы поймали плохого парня», — сказала она полиции в момент ареста.

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В суде Маккалох дала исчерпывающие показания о содеянном. Ее приговорили к 36 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мужчина из Италии спрятал и несколько месяцев хранил дома останки матери. Он заморозил их, чтобы получать ее пенсию.

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      Антонина Черташ
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