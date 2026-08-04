Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:34, 4 августа 2026Экономика

Размер средней зарплаты превысил отметку в 200 тысяч рублей в трех регионах России

Росстат: В трех регионах России средняя зарплата оказалась выше 200 тысяч рублей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В мае 2026 года размер средней заработной платы превысил отметку в 200 тысяч рублей в трех регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

На первом месте расположился Чукотский автономный округ — там средняя зарплата составила 260,7 тысячи рублей. Следом за ней идет Магаданская область с показателем в 214,4 тысячи рублей. Тройку лидеров по этому показателю замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем работники получали 205,3 тысячи рублей.

Отмечается, что по всей стране средний размер зарплаты в мае составил 110 216 рублей.

Ранее сообщалось, что в мае резко выросли зарплаты частных детективов — в 2,1 раза в годовом выражении, составив 174,1 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Везли овощи и фрукты в Россию. ВСУ атаковали турецкое судно в Черном море, пострадали моряки
    США ввели санкции против структур Минобороны России
    В США заявили о наступлении решающего момента в битве за освобождение Донбасса
    Размер средней зарплаты превысил отметку в 200 тысяч рублей в трех регионах России
    Отец Маска назвал Россию удивительным местом
    Российские бойцы совершили несколько успешных накатов на ВСУ в Сумской области
    Армения оказалась под угрозой потери почти всех доходов от экспорта вишни
    Массовую отправку латиноамериканцев на Украину объяснили
    Новый премьер Британии ушел в отпуск через две недели работы
    45-летнюю учительницу обвинили в оральном сексе с подростком и сбыте марихуаны
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok