Размер средней зарплаты превысил отметку в 200 тысяч рублей в трех регионах России

Росстат: В трех регионах России средняя зарплата оказалась выше 200 тысяч рублей

В мае 2026 года размер средней заработной платы превысил отметку в 200 тысяч рублей в трех регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

На первом месте расположился Чукотский автономный округ — там средняя зарплата составила 260,7 тысячи рублей. Следом за ней идет Магаданская область с показателем в 214,4 тысячи рублей. Тройку лидеров по этому показателю замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем работники получали 205,3 тысячи рублей.

Отмечается, что по всей стране средний размер зарплаты в мае составил 110 216 рублей.

Ранее сообщалось, что в мае резко выросли зарплаты частных детективов — в 2,1 раза в годовом выражении, составив 174,1 тысячи рублей.