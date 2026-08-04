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06:27, 4 августа 2026Мир

В США признали свое поражение в конфликте на Украине

Макгрегор: США и их союзники потерпели поражение в конфликте на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США и их союзники оказались проигравшими в конфликте на Украине. С такой оценкой выступил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Мы проиграли на Украине. И когда я говорю "мы", я имею в виду США. <…> Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег», — констатировал эксперт. Он подчеркнул, что Европа не будет проводить «великую мобилизацию» против России.

Макгрегор также отметил, что за время конфликта Россия не только не ослабла, но и укрепила свои позиции, и сейчас находится в превосходном состоянии. Бывший советник главы Пентагона объяснил это тем, что российская сторона действует осторожно и продуманно, а также бережно распоряжается своими ресурсами.

Ранее полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина лишилась путей снабжения после блокировки портов, и вскоре Киев ждет крах.

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