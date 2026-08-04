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07:30, 4 августа 2026Наука и техника

Обнаружен способ снизить возрастную потерю мышц

Front Nutr: Повышенное потребление магния снижает риск возрастной потери мышечной массы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tatjana Baibakova / Shutterstock / Fotodom

Повышенное потребление магния может быть связано с более низким риском возрастной потери мышечной массы и силы. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали данные 3830 жителей Южной Кореи старше 50 лет. Участников разделили на группы в зависимости от количества магния в рационе, а также оценили, как часто они употребляли богатые этим минералом продукты: цельные злаки, орехи, бобовые, зеленые листовые овощи, морские водоросли и соевое молоко.

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У людей с самым высоким потреблением магния вероятность саркопении — возрастного уменьшения мышечной массы и силы — оказалась на 53 процента ниже, чем у участников с самым низким потреблением. Рацион, богатый содержащими магний продуктами, был связан со снижением риска примерно на 50 процентов. Результаты сохранялись после учета возраста, физической активности, массы тела, потребления белка и общей калорийности питания.

Предположительно, магний помогает сохранять мышцы благодаря снижению хронического воспаления. У участников, получавших больше минерала, был ниже уровень С-реактивного белка — одного из основных маркеров воспалительных процессов.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень магния в крови повышает риск развития деменции.

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