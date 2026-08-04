Вероятность крушения исламского режима в Иране оценили

Востоковед Григорий Лукьянов: Вероятность крушения исламского режима в Иране снизилась

После войны с США вероятность крушения исламского режима в Иране снизилась. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«Нынешний конфликт одновременно показал, что у противников Ирана недостаточно сил, чтобы "разнести его в пух и прах". У системы вполне достаточно сил для выживания», — указал он.

Вместе с тем, по мнению востоковеда, иранским властям предстоит принимать непопулярные решения в условиях, когда ресурсов у страны не так много. «Выживать как раньше не получится. Для иранцев наступает пора сложных решений и очень непростых лет», — подчеркнул эксперт, добавив, что полностью исключать сценарий крушения режима в Иране все-таки нельзя.

Ранее Григорий Лукьянов рассказал о главном факторе в российско-иранских отношениях. По его мнению, они основаны на прагматизме обеих сторон.

