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11:30, 4 августа 2026Путешествия

Россиянин бесследно исчез после концерта группы «Мумий Тролль» в Черногории

Россиянин пропал после концерта группы «Мумий Тролль» в Будве
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Россиянин бесследно исчез после концерта группы «Мумий Тролль» в городе Будва в Черногории. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, 21-летний джаз-музыкант Георгий Соломатин из Санкт-Петербурга 31 июля отправился из города Бар на концерт уехавшей из России группы. После выступления россиянин исчез. От него перестали поступать сообщения, он ничего не говорил родным.

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Последний раз его зафиксировали записи камер видеонаблюдения в городе Бар, перед выездом в Будву. На нем была белая футболка, серые шорты, черные кеды и серая панама. В настоящее время его поисками занимаются более тысячи волонтеров — они ищут Соломатина вдоль трассы между Баром и Будвой, заходят в придорожные кафе и оставляют там листовки с информацией о пропавшем россиянине. Им даже удалось обнаружить тело, однако оказалось, что это не он.

Известно, что семья Соломатина переехала в Черногорию 10 лет назад из Санкт-Петербурга. Его отец чинит автомобили, а мать работает дизайнером. Сам Георгий — музыкант, он играет на трубе и был участником многочисленных джазовых конкурсов.

Ранее отчим потерял из виду свою падчерицу во время прогулки по побережью во Вьетнаме, девушка исчезла. Полиция страны Азии отказалась искать ее.

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