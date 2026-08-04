Россиянин бесследно исчез после концерта группы «Мумий Тролль» в Черногории

Россиянин пропал после концерта группы «Мумий Тролль» в Будве

Россиянин бесследно исчез после концерта группы «Мумий Тролль» в городе Будва в Черногории. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, 21-летний джаз-музыкант Георгий Соломатин из Санкт-Петербурга 31 июля отправился из города Бар на концерт уехавшей из России группы. После выступления россиянин исчез. От него перестали поступать сообщения, он ничего не говорил родным.

Последний раз его зафиксировали записи камер видеонаблюдения в городе Бар, перед выездом в Будву. На нем была белая футболка, серые шорты, черные кеды и серая панама. В настоящее время его поисками занимаются более тысячи волонтеров — они ищут Соломатина вдоль трассы между Баром и Будвой, заходят в придорожные кафе и оставляют там листовки с информацией о пропавшем россиянине. Им даже удалось обнаружить тело, однако оказалось, что это не он.

Известно, что семья Соломатина переехала в Черногорию 10 лет назад из Санкт-Петербурга. Его отец чинит автомобили, а мать работает дизайнером. Сам Георгий — музыкант, он играет на трубе и был участником многочисленных джазовых конкурсов.

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