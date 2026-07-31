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09:28, 31 июля 2026 (обновлено: 09:36, 31 июля 2026)Путешествия

Полиция Вьетнама отказалась искать загадочно пропавшую у моря россиянку

Мать и отчим пропавшей во Вьетнаме россиянки Регины вернулись в Москву
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: kravik93 / Shutterstock / Fotodom

Во Вьетнаме полиция отказалась искать российскую туристку, загадочно пропавшую во время прогулки у моря с отчимом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вьетнамские правоохранители заявили близким 26-летней Регины, что занимаются поиском лишь несовершеннолетних и пожилых людей. Остальные исчезнувшие даже не числятся в списках. Мать Регины и ее отчим вернулись в Москву и пытаются отыскать дочь собственными силами.

На курорт Дананг семья приехала в середине июня, чтобы отметить дни рождения матери и дочери. В один из вечеров Регина захотела пройтись у моря, а отчим вызвался ее сопровождать. Девушка ушла вперед, из-за чего вскоре мужчина потерял ее из виду. Затем он услышал крик «Дядь Боря!» со стороны моря и попытался зайти в воду, но не смог из-за шторма. Отчим Регины вернулся на виллу в надежде, что девушка тоже пошла туда, однако ее там не оказалось.

Недельные поиски Регины со спасателями не дали результатов. По одной из версий, ее могло унести в море сильными волнами или течением.

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