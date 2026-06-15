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18:44, 15 июня 2026Путешествия

Россиянка пошла с отцом на прогулку по побережью во Вьетнаме и загадочно исчезла

Российская туристка загадочно исчезла на вьетнамском курорте Дананг
Алина Черненко

Фото: lemaret pierrick / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка загадочно исчезла во время прогулки по побережью на вьетнамском курорте Дананг. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, семья соотечественников прилетела на отдых в азиатскую страну 14 июня. Вечером после ужина мать отправилась отдыхать в номер отеля, а отец с дочерью решили погулять в районе пляжа Вьемдонг. Девушка шла впереди, и в какой-то момент мужчина потерял ее из виду. Он попытался найти ее, но безуспешно. Тогда россиянин обратился за помощью к местным властям.

Уже сутки около 100 военных, полицейских и пожарных проводят розыск россиянки на побережье и в акватории. По одной из версий, ее могло унести в море сильными волнами или течением.

Ранее в июне другая россиянка бесследно пропала в Таиланде. До исчезновения она попросила у родителей деньги на еду и воду.

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