Россиянка пошла с отцом на прогулку по побережью во Вьетнаме и загадочно исчезла

Российская туристка загадочно исчезла во время прогулки по побережью на вьетнамском курорте Дананг. Об этом сообщает Baza.
По данным источника, семья соотечественников прилетела на отдых в азиатскую страну 14 июня. Вечером после ужина мать отправилась отдыхать в номер отеля, а отец с дочерью решили погулять в районе пляжа Вьемдонг. Девушка шла впереди, и в какой-то момент мужчина потерял ее из виду. Он попытался найти ее, но безуспешно. Тогда россиянин обратился за помощью к местным властям.
Уже сутки около 100 военных, полицейских и пожарных проводят розыск россиянки на побережье и в акватории. По одной из версий, ее могло унести в море сильными волнами или течением.
Ранее в июне другая россиянка бесследно пропала в Таиланде. До исчезновения она попросила у родителей деньги на еду и воду.