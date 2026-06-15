Россиянка пошла с отцом на прогулку по побережью во Вьетнаме и загадочно исчезла

Российская туристка загадочно исчезла на вьетнамском курорте Дананг

Российская туристка загадочно исчезла во время прогулки по побережью на вьетнамском курорте Дананг. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, семья соотечественников прилетела на отдых в азиатскую страну 14 июня. Вечером после ужина мать отправилась отдыхать в номер отеля, а отец с дочерью решили погулять в районе пляжа Вьемдонг. Девушка шла впереди, и в какой-то момент мужчина потерял ее из виду. Он попытался найти ее, но безуспешно. Тогда россиянин обратился за помощью к местным властям.

Уже сутки около 100 военных, полицейских и пожарных проводят розыск россиянки на побережье и в акватории. По одной из версий, ее могло унести в море сильными волнами или течением.

Ранее в июне другая россиянка бесследно пропала в Таиланде. До исчезновения она попросила у родителей деньги на еду и воду.

