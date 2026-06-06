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14:56, 6 июня 2026Путешествия

Россиянка попросила у родителей деньги на еду и бесследно исчезла в Таиланде

Москвичка могла попасть в скам-центр в Мьянме после бесследного исчезновения в Таиланде
Мария Винар

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom  

Москвичка Татьяна (имя изменено) бесследно исчезла в Таиланде. Об этом сообщает Mash.

25-летняя россиянка прилетела в Таиланд из Москвы в ноябре прошлого года и через полгода устроилась на работу в детский сад няней, где ее труд не оплачивался. Из-за окончания срока действия визы она решила вернуться домой и купила самые дешевые авиабилеты на 7 июня.

В начале месяца девушка неожиданно пропала. При этом до исчезновения — 1 июня — она попросила у родителей деньги на еду и воду. По просьбе матери ее начали искать, но в квартире, где она проживала, лежали только личные вещи. Пропавшая не страдала алкогольной и наркотической зависимостью, но за последнее время сильно похудела и несколько раз теряла сознание. Родители предполагают, что Татьяна могла попасть в скам-центр в Мьянме или Камбодже, поскольку недавно, по словам подруги, она пыталась съехать с арендуемой квартиры ради работы с проживанием.

Ранее сообщалось, что россиянка приехала на отдых на тайский курорт Пхукет и загадочно исчезла после знакомства с молодым человеком.

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