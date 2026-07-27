Нетаньяху раскрыл повестку встречи с Трампом

Нетаньяху заявил, что обсудит с Трампом все вопросы повестки дня, прежде всего Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе предстоящего визита в Вашингтон обсудит с президентом США Дональдом Трампом «все вопросы повестки дня», включая конфликт на Ближнем Востоке. Его слова приводит ТАСС.

«Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. (...) Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», — сказал израильский премьер.

Ранее Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты потребовали от Израиля вывести войска из сектора Газа, Сирии и Ливана. Глава израильского правительства подчеркнул, что намерен сопротивляться требованиям руководства США.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп разочаровался в Нетаньяху после начала военной операции против Ирана. Отмечалось, что американский президент неоднократно заявлял своим помощникам о нежелании встречаться с ним.