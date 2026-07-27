Премьер Израиля заявил о намерении противостоять одному требованию США

Нетаньяху заявил о намерении сопротивляться требованию США об отводе войск

Соединенные Штаты потребовали от Израиля вывести армию обороны из сектора Газа, Сирии и Ливана. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает 13-й канал.

По словам Нетаньяху, Вашингтон заинтересован в «серии отводов» на этих трех направлениях. Глава израильского правительства, в свою очередь, заявил о «намерении сопротивляться» требованию американской администрации.

Ранее Израиль неоднократно заявлял о необходимости сохранять военный контроль над приграничными районами. В июне министр обороны Исраэль Кац подтвердил намерение удерживать позиции в Ливане, Сирии и секторе Газа. Нетаньяху также подчеркивал, что «полоса безопасности» необходима для защиты граждан от угроз, а борьба с «Хезболлой» еще не завершена.

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Нетаньяху после начала военной операции против Ирана. Отмечается, что американский президент также неоднократно заявлял своим помощникам о нежелании встречаться с ним.