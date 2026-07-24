Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 24 июля 2026 (обновлено: 06:33, 24 июля 2026)Мир

Трамп разочаровался в союзнике

WSJ: Трамп разочаровался в Нетаньяху после начала конфликта с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп разочаровался в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху после начала военной операции против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

В статье отмечается, что отношения между Трампом и Нетаньяху стали более напряженными на фоне конфликта с Тегераном. По данным издания, американский президент неоднократно выражал разочарование в израильском премьере, заявляя своим помощникам о нежелании встречаться с ним.

Ранее сообщалось, что Трамп был взбешен тем, что Нетаньяху раскритиковал его планы передать Турции истребители F-35. Как рассказал источник Axios, американский лидер заявил, что «Биби не имел права» вмешиваться в этот вопрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трибунал или могила. Драпатому дали простой совет после заявлений о русских и Донбассе
    Объявлено о разрушениях при атаке БПЛА на Ленинградскую область
    Появилась информация о пострадавших при ударе ВСУ по Ленобласти
    Почти половина россиян призналась в регулярных переработках
    В России назвали главное противоядие войны с НАТО
    Мужчины и женщины назвали самые странные и мерзкие фетиши
    В России заявили о готовности проверять ОСАГО при помощи камер
    На Западе связали встречу Лаврова и Рубио с одним событием
    Почти 60 беспилотников сбили над Ленинградской областью
    Капризов сравнил жизнь в США и России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok