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06:38, 17 июля 2026Мир

Нетаньяху взбесил Трампа

Axios: Трамп был взбешен после того, как Нетаньяху раскритиковал передачу F-35 Турции
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп был недоволен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как тот раскритиковал планы американского лидера передать Турции истребители F-35. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Один из собеседников портала из числа чиновников Белого дома сказал, что Трамп был «взбешен» словами Нетаньяху.

По словам другого источника, Трамп заявил, что «Биби не имел права» вмешиваться в этот вопрос.

Ранее Нетаньяху выразил мнение, что передача истребителей F-35 Турции нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке, поскольку Анкара «имеет агрессивные намерения».

Перед этим стало известно, что Трамп может сообщить турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности снять запрет на продажу Турции американских истребителей F-35, который ввел сам.

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