Бывшему вице-премьеру Украины избрали меру пресечения

Бывшему вице-премьеру Украины, экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения

Бывшему вице-премьеру, послу Украины в США Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Суд назначил бывшему вице-премьеру и экс-посолу Украины в США Ольге Стефанишиной залог в 6 миллионов гривен (почти 11 миллионов рублей — прим. "Ленты.ру")», — сказано в материале.

Отмечается, что на Стефанишину наложен еще ряд ограничений, среди которых: сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями по делу. Ее подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

3 августа Стефанишина объявила об уходе с поста посла в США и объяснила решение личными обстоятельствами. Возможную отставку дипломата связывали с готовящимися обвинениями со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).