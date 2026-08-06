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10:34, 6 августа 2026Бывший СССР

Бывшему вице-премьеру Украины избрали меру пресечения

Бывшему вице-премьеру Украины, экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывшему вице-премьеру, послу Украины в США Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Суд назначил бывшему вице-премьеру и экс-посолу Украины в США Ольге Стефанишиной залог в 6 миллионов гривен (почти 11 миллионов рублей — прим. "Ленты.ру")», — сказано в материале.

Отмечается, что на Стефанишину наложен еще ряд ограничений, среди которых: сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями по делу. Ее подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

3 августа Стефанишина объявила об уходе с поста посла в США и объяснила решение личными обстоятельствами. Возможную отставку дипломата связывали с готовящимися обвинениями со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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