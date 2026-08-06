Скрывающий боль дед из мема вырвался в лидеры президентской гонки в Венгрии

The Guardian: Дед из мема стал самым популярным кандидатом на пост президента Венгрии

Герой популярного интернет-мема «Гарольд, скрывающий боль» инженер-электрик Андраш Арато может стать кандидатом в президенты Венгрии. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на результаты народного опроса.

По данным издания, венгерский блогер Эстер Ямбор предложила пользователям соцсетей проголосовать за наиболее подходящего кандидата на пост президента страны. Среди предложенных вариантов фигурировали звезды реалити-шоу, бодибилдеры, модель Victoria’s Secret Барбара Палвин, создатель кубика Рубика Эрне Рубик и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Каталин Карико. Самым популярным кандидатом на высший государственный пост стал герой мема «Гарольд, скрывающий боль» Андраш Арато.

«Очевидно, что политика — это серьезное дело, но в ней также есть место для юмора, для того чувства свободы, которое сейчас испытывает часть Венгрии после прошедших 16 лет», — прокомментировала результаты голосования Ямбор.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок одобрил 17-ю поправку к конституции страны, предусматривающую его отстранение от должности. 17-я поправка содержит положение, в соответствии с которым «полномочия действующего президента республики прекращаются, и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней» с момента вступления документа в силу.