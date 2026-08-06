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12:06, 6 августа 2026 (обновлено: 12:11, 6 августа 2026)Бывший СССР

МИД Украины заявил об усилиях Азербайджана по прекращению СВО

Сибига: Азербайджан играет ключевую роль в прекращении украинского конфликта
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Азербайджан играет ключевую роль в прекращении украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает Minval Politika в своем Telegram-канале.

«Азербайджан — сильное государство, которое демонстрирует растущее влияние и играет важную роль в регионе. Его участие и голос в усилиях по прекращению войны имеют большое значение», — сообщил дипломат.

Сибига также заявил о заинтересованности Киева в поставках энергоресурсов из Азербайджана. По его словам, республика имет стратегическое значение для энергетической безопасности Украины и Европы, добавив, что украинское руководство ожидает «значимых результатов» на этом треке отношений.

Ранее в Киеве начался визит Джейхуна Байрамова, куда он прибыл на поезде. Позже дипломат вместе с Андреем Сибигой возложил цветы к памятнику Вооруженным силам Украины.

17 июля в Москве Джейхун Байрамов встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда стороны подписали план консультаций между странами на 2026-2027 годы.

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