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08:52, 6 августа 2026 (обновлено: 08:57, 6 августа 2026)Бывший СССР

Глава МИД Азербайджана приехал в Киев после встречи с Лавровым

Глава МИД Азербайджана Байрамов прибыл в Киев
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Trutschel / photothek.de / Globallookpress.com

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Киев, где дипломата встретил его украинский коллега Андрей Сибига. Об этом сообщает агентство APA.

«Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Киеве в рамках его визита в Украину приветствовал министр иностранных дел Андрей Сибига», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Байрамов проведет ряд двусторонних встреч с «высокопоставленными должностными лицами». О его возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не сообщается.

17 июля в Москве Джейхун Байрамов встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты подписали план консультаций между странами на 2026-2027 годы по ее итогам.

Во время переговоров глава МИД России отметил, что отношения Москвы и Баку развиваются в духе союзнического взаимодействия на основе декларации, которая была подписана президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года. По словам дипломата, подписание документа 22-го числа 2022 года имеет символическое значение.

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