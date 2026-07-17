Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 17 июля 2026Бывший СССР

Лавров встретился с главой МИД Азербайджана впервые после заявлений Алиева по Украине

В Москве началась встреча Лаврова с главой МИД Азербайджана Байрамовым
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

В Москве началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Главы МИД России и Азербайджана проводят встречу в формате тет-а-тет в Москве», — написала она.

Министры встретились впервые после недавних заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева о конфликте между Россией и Украиной. Выступая на Шушинском глобальном медиафоруме, он призвал украинцев «не соглашаться на оккупацию». Политик заявил, что Киев не пошел на прекращение боевых действий «с закреплением оккупации», несмотря на давление определенных кругов.

В Кремле после этого заявили, что позиция Азербайджана по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны отбрасывать тень на двусторонние отношения между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Критиковавший СВО блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках про армию. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
    Россиянкам зрелого возраста назвали самую главную вещь в гардеробе
    Вероятность ухода Зеленского с поста президента Украины оценили
    Россиянин раскрыл зарубежной разведке данные о промышленности
    Захарова рассказала об отказе жать руку послу Германии
    В сети опубликовали проект антироссийских санкций покойного сенатора Грэма
    Песков рассказал о графике Путина
    Четыре россиянина незаконно организовали в Таиланде «русскую деревню» и были задержаны
    Россияне бросились скупать один вид техники для дома
    Лавров встретился с главой МИД Азербайджана впервые после заявлений Алиева по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok