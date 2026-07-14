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13:00, 14 июля 2026Бывший СССР

В Кремле высказались о позиции Азербайджана по Украине

Песков: Позиция Азербайджана по Украине является предметом разногласий с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Позиция Азербайджана по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается позиции, которая президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны, и, да, это является предметом наших разногласий», — отметил он.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны «отбрасывать тень» на двусторонние отношения между странами. Он добавил, что Москва продолжит последовательно объяснять Баку свою позицию по Украине.

Ранее Алиев призвал украинцев «никогда не соглашаться на оккупацию». Он также сравнил положение Украины и Азербайджана, когда на последний давили с требованием отказаться от территорий в пользу Армении.

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