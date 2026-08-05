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15:26, 5 августа 2026Культура

Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами

Певица Лайма Вайкуле заявила, что возьмет автомат в случае нападения России на Латвию
Андрей Шеньшаков

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая долгое время жила и работала в России, призналась, что готова воевать с россиянами. Об этом она рассказала в интервью радиостанции Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

В ходе беседы Вайкуле спросили, что она будет делать, если «Россия нападет на Латвию». «Я возьму автомат», — заявила исполнительница песни «Вернисаж».

Впрочем, потом Лайма сразу оговорилась, что надеется на мирный исход в отношениях между странами.

«Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, все время такая», — добавила она.

Ранее Лайма Вайкуле призналась в изучении русского языка. По словам артистки, совершенствоваться в русском языке ей помогает уехавший из России музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

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