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16:20, 5 августа 2026 (обновлено: 16:56, 5 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский обратился к Западу после ночного удара ВС России по Киеву

Зеленский призвал Запад ввести новые санкции против РФ после ночного удара по Киеву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: imago-images.de / Wikimedia

Страны Запада, которые не планируют передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), обязаны ввести новые санкции против России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Партнеры, которые не готовы помогать более активно со снабжением ракетами-перехватчиками уже сейчас, могут помочь с разработкой новых санкций», — написал он.

Глава Украины также обвинил Запад в неготовности снабжать украинскую ПВО для перехвата ракет Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить давление стран Европейского союза на Россию после ночного удара ВС РФ по Киеву. Он отметил, что Евросоюз и его партнеры будут и дальше усиливать давление на Россию, в частности, посредством введения новых санкций и увеличения военной поддержки Украины.

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