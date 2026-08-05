Макрон прокомментировал ночные удары России по Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ночные удары Вооруженных сил России по Киеву, пообещав усилить давление европейских стран на Москву. Его заявление опубликовано в соцсети X.
«Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию», — написал французский лидер.
Макрон подчеркнул, что Европейский союз и его партнеры будут и дальше усиливать давление на Россию, в частности посредством введения новых санкций и увеличения военной поддержки Украины.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по важным стратегическим целям на Украине. В ведомстве отметили, что атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время: по целям работали десятки ракет и беспилотники.