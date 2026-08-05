Макрон прокомментировал ночные удары России по Киеву

Макрон пообещал усилить давление на Россию после ночных ударов по Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ночные удары Вооруженных сил России по Киеву, пообещав усилить давление европейских стран на Москву. Его заявление опубликовано в соцсети X.

«Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию», — написал французский лидер.

Макрон подчеркнул, что Европейский союз и его партнеры будут и дальше усиливать давление на Россию, в частности посредством введения новых санкций и увеличения военной поддержки Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по важным стратегическим целям на Украине. В ведомстве отметили, что атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время: по целям работали десятки ракет и беспилотники.