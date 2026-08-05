Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Курильских островов

Землетрясение произошло у побережья Курильских островов. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 5 августа, в 16:02 по местному времени (08:02 мск). Их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением, которое способно вызвать незначительные повреждения в районе эпицентра.

Эпицентр явления находился в 212 километрах к юго-западу от города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 64 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

В понедельник, 3 августа, у побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр подземных толчков располагался у японского острова Хоккайдо, в 100 километрах к югу от села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном.