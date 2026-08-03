В российском регионе произошло ощутимое землетрясение

У берегов Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

У берегов Южных Курил в Сахалинской области в понедельник, 3 августа, произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6. Внимание на удар стихии со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову обратило агентство РИА Новости.

По словам ученого, эпицентр подземных толчков располагался у японского острова Хоккайдо, в 100 километрах к югу от села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном.

Семенова добавила, что землетрясение силой до двух баллов ощутили на Шикотане. Угроза цунами при этом не объявлялась, уточнила она.

Ранее в этот же день у поселка Танхой на Байкале зафиксировали землетрясение интенсивностью 4,7 балла.

